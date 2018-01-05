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Rusya'nın 'Truva atı' Kadirov'dan İran açıklaması

ABD'nin İran'daki protestocuları desteklemesini eleştiren Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, ABD'nin İran için 'Truva atı' hazırladığını belirtti.

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Twitter hesabından açıklama yapan Kadirov, "Donald Trump, uygun zaman geldiğinde ABD'nin İran'daki protestoculara hassas destek vermek istediğini söyledi. Daha önce Libya, Suriye, Irak, Afganistan, Sırbistan, Vietnam ve diğer ülkelerin halkları da yardım almıştı" ifadelerini kullandı.   
 
'İRAN İÇİN 'TRUVA ATI' HAZIRLIYORLAR'
 
Kadirov, ABD'nin İran'la ilgili açıklamalarına ilişkin mesajının sonunda ''İran için 'Truva atı' hazırlıyorlar'' diye yazdı. (Haber7)

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