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Rusya'nın Ukrayna sınırında dehşet! İki silahlı saldırgan sınır görevlisini öldürdü

Rusya'da bir sınır görevlisi, sınırdan Ukrayna'ya girmeye çalışan 2 silahlı kişi tarafından öldürüldü.

  • İHA
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Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Kursk bölgesindeki Tetkino köyünde silahlı 2 kişi, kontrol noktasını atlayarak Ukrayna'ya geçmeye çalıştı. Kimliği belirsiz 2 silahlı saldırganın bir sınır görevlisini öldürdüğü bildirildi. Saldırganlardan biri canlı ele geçirilirken, diğerinin kendini havaya uçurduğu belirtildi.
 

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