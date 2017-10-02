Rusya'nın Ukrayna sınırında dehşet! İki silahlı saldırgan sınır görevlisini öldürdü

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Kursk bölgesindeki Tetkino köyünde silahlı 2 kişi, kontrol noktasını atlayarak Ukrayna'ya geçmeye çalıştı. Kimliği belirsiz 2 silahlı saldırganın bir sınır görevlisini öldürdüğü bildirildi. Saldırganlardan biri canlı ele geçirilirken, diğerinin kendini havaya uçurduğu belirtildi.