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Rusya'nın uluslararası rezervleri mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 geriledi

Rusya'nın uluslararası rezervleri mayısta bir önceki aya göre 3,2 milyar dolar gerileyerek 456,6 milyar dolara düştü.

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Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azalarak 459,8 milyar dolardan 456,6 milyar dolara geriledi.

Ülkenin uluslararası rezervleri 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,6 artarak 432,7 milyar dolara çıkmıştı.

Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, Ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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