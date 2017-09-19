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Rusya'ya uydu sırlarını satmaya çalışan Amerikalıya hapis cezası

ABD'nin California eyaletinde askeri ve ticari uydularla ilgili gizli teknik bilgileri Rusya'ya satmaya çalışan ABD vatandaşı 5 yıl hapse mahkum edildi.

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ABD'nin Güney California Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, kendisini Rus ajanı olarak tanıtan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisine askeri ve ticari uydulara ait gizli teknik bilgileri satmaya çalışan 50 yaşındaki ABD vatandaşı Gregory Allen Justice'in 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Aktardığı bilgiler karşılığında 3 bin 500 dolar almış

ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşmalı özel bir uydu üreticisi firmada mühendis olarak çalışan Justice'in Rus ajanı olduğunu sandığı FBI görevlisiyle yaptığı görüşmeler sırasında aktardığı bilgiler karşılığında muhatabından 3 bin 500 dolar aldığı ifade edildi.

Zanlı, Silah İhracatını Kontrol Yasası'nı ve Uluslararası Silah Transferi Yönetmeliği'ni ihlal etmekten yargılanıyordu.

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