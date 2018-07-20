Eski Ukraynalı komutandan öneri: Azak Denizi'ni mayınlarla kaplayalım Eski Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Sergey Gayduk, Rusya ve Ukrayna arasında kalan ve kıyılarının önemli bir bölümü Kırım'da bulunan Azak Denizi'ne mayın döşenmesini önerdi.