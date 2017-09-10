Rüzgarın şiddetini güçlükle ölçebildi

Meteorolojist Juston Drake, Florida'da Irma Kasırgasının neden olduğu rüzgarın hızını ölçmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

Florida'nın güney-güneydoğusunda, saatte yaklaşık 115 km. hızla 4. kategoride ilerlemeye devam ettiği kaydedildi. Karayipler'de en az 22 kişinin öldüğü Irma kasırgasının, Florida için hayatı tehdit eden bir tehlike olduğu ve ABD hükümetine milyarlarca dolar zarar verecek doğal bir felakete neden olabileceği belirtiliyor.