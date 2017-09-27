Ryanair'in uçuş iptalleri 400 bin yolcuyu etkileyecek Merkezi İrlanda’da bulunan hava yolu şirketi Ryanair, Kasım 2017-Mart 2018 arasındaki dönemde 18 bin uçuşun iptal edileceğini, iptallerden 400 bin yolcunun etkilenmesinin beklendiğini duyurdu.