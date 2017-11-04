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Kennedy suikastına ilişkin 676 yeni belge açıklandı

ABD Ulusal Arşivinin, 1963'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ülkenin 35. Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili 676 yeni belgeyi daha kamuoyunun erişimine açtığı bildirildi.

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ABD Ulusal Arşivinden yapılan açıklamada, söz konusu belgelerin 553'ünün Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından saklı tutulan kayıtlar olduğu belirtildi.

Bu yeni belgelerle birlikte 2017 yılı içinde 3. kez Kennedy suikastıyla ilgili belge açıklanmış oldu. Öte yandan ulusal güvenlik gerekçesiyle 300'e yakın belge halen gizli tutuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, eski ABD Başkanı Kennedy'nin uğradığı suikast ile ilgili bugüne kadar gizli tutulan 2 bin 891 belge geçen cuma günü internette erişime açılmıştı. Trump, kalan kayıtlar konusunda da gecikme olmadan gerekli açıklamaların yapılmasını istemiş, buna göre 26 Nisan 2018'e kadar kısmi düzeltmeler olmakla birlikte ilgili kayıtların paylaşılacağı belirtilmişti.

Kennedy suikastıyla ilgili bazı hassas belgelerin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve CIA değerlendirmesinin ardından açıklanacağı bildirilmişti.

Söz konusu kayıtlara ABD Ulusal Arşivinin "archives.gov" adlı internet sitesinden erişilebiliyor.

ABD'de 1992 yılında çıkarılan Kennedy Suikastı Kayıtları Yasası gereği, çoğunluğu FBI ve CIA'ya ait milyonlarca belgenin 25 sene içinde kamuyla paylaşılması gerekiyor. ABD Ulusal Arşivi bugüne kadar Kennedy dosyasına ait çok sayıda belgeyi paylaşmasına karşın dosyadaki bazı bilgilerin sadece başkanın onayıyla açıklanabileceği kaydediliyor.

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