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S&P'den Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB', yerli para cinsinden notunu 'BB+' olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün 'negatif' olduğunu bildirdi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi.

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