Saadi Kaddafi: Kral Abdullah suikastini BAE planladı

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'ın terörle ilişkili olduğu gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Katar'la ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Katar'ın terör ile ilişkili olduğu ve finansal destek verdiği iddialarına Suudi Arabistan'dan bir yenisi daha eklendi.

Riyad yönetiminde görevli üst düzey isimlerin yaptığı açıklamalara göre Katar, eski Libya lideri Kaddafi ile görüşerek o dönem Suudi Arabistan prensi olan Abdullah'a suikast düzenlemek istedi.

Bu iddiaların ardından Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi'ye ait bir görüntü basına servis edildi. Görüntülerde Saadi Kaddafi suikastin asıl planlayıcısının Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu iddia ediyor.

KATAR VE KADDAFİ KOMPLO KURDULAR İDDİASI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr Al Arabiya kanalına verdiği son röportajda Katar'ın eski emiri Şeyh Hamad bin Halife el Tani'nin Mekke'de Suudi prensi Abdullah bin Abdulaziz'e düzenlenen suikastle alakalı olduğuna ilişkin bulgulara ulaştıklarını söylemişti.

Aynı zamanda başka bir kraliyet danışmanı olan Saud el Kahtani Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Katar eski lideri Şeyh Hamad'ın başarısız suikast planına dahil olduğunu, eski Libya lideri Kaddafi ile görüşmek üzere Trablus'a gittiğini iddia etti. Kraliyet danışmanına göre Şeyh Hamad Kaddafi ile görüştüğü esnada tüm talepleri yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Danışman Kahtani, Kaddafi'nin özellikle Londra'da yaşayan ve Suudi yönetime kızgın olan muhaliflerle irtibata geçtiğini belirtti.

Kaddafi'nin suikast planı kurmasının nedenini ise Danışman Kahtani, Arap Birliği Konferansında prens Abdullah'ın Kaddafi'ye hakaret etmesiyle ilişkilendiriyor. Prens Abdullah'tan intikam almak isteyen Kaddafi, Katar lideri Hamad ile irtibata geçerek yardım etmesini talep etti.Talebi olumlu karşılayan Şeyh Hamad ilerleyen süreç içerisinde Libyalı Albay Muhammed İsmail'den aldığı emirleri Londra'daki muhaliflere iletti.

SUİKAST TEŞEBBÜSÜNÜN KİLİT İSMİ: ALBAY İSMAİL

Suikast planını Kaddafi'nin emriyle yöneten Albay Muhammed İsmail aynı zamanda Libya İstihbarat şefi Musa Koussa tarafından da operasyon esnasında sürekli denetlendi.

Albay Muhammed İsmail ve ekibi Suudi prense suikasti geçiş güzergahı üzerinde bomba ve füzelerle gerçekleştirecekti.

Suikastin merkezindeki isim Albay İsmail, suikatçileri temin etmek ve para akışını sağlayabilmek için Londra'da bulunan Suudi Arabistan muhaliflerini kullandı.

SAADİ KADDAFİ'NİN İTİRAFLARI

Kasım ayında Nijer'de tutuklanıp Libya'ya iade edildikten sonra ilk kez Libya medyasında röportajı yayınlanan Saadi Kaddafi ise Albay İsmail'in BAE ile doğrudan irtibatlı olduğunu iddia ediyor.

Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi söz konusu görüntülerde, Albay İsmail'in Abu Dabi prensi Muhammed bin Zayed ile çok yakın arkadaş olduğunu, İsmail ile görüşmek için özel bir telefon hattı kullandığını ve 2011 yılında Kaddafi düştükten sonra Albay İsmail'e BAE vatandaşlığı verildiğini ifade ediyor.

1 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPILDI

O dönemde basında yer alan haberlere göre ise Suudi prense gerçekleştirilecek suikast için militanlara 1 milyon dolar ödeme yapıldı.