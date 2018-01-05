Saakaşvili'den Gürcistan'da gıyabında verilen hapis cezasına tepki

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesinin bir cinayet davasında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında 3 yıl hapis cezası vermesine tepki gösterdi.

Saakaşvili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının tamamen eski Gürcistan Başbakanı milyarder işadamı Bidzina İvanişvili’nin kontrolünde olduğunu öne sürdü.

Kendisine yönelik kararın tamamen hukuk dışı olduğunu savunan Saakaşvili, “Karar, yasalar, uluslararası hukuk kuralları ve sağduyu ile çelişmektedir.” dedi.

Hiçbir sınırı olmayan af yetkisini kullandığı gerekçesiyle cumhurbaşkanını yargılamanın siyasi olduğunu belirten Saakaşvili, bu kararın Gürcistan yetkililerinin 5 yıl boyunca kendisi hakkında yolsuzluk ve yasa ihlali ile ilgili hiçbir şey bulamadığının göstergesi olduğunu kaydetti.

Saakaşvili, “Bu kararın yanı sıra aynı zamanda Kiev’deki paralel süreç, Ukrayna ve Gürcistan’daki oligarşik iktidarın bana karşı uyumlu ve tamamen koordinasyonlu hareket ettiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Saakaşvili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllardır Gürcü ve Ukraynalı yetkililerden kendisine karşı baskıcı tedbirler almasını istediğini iddia etti.

Tiflis Şehir Mahkemesince verilen kararda, Saakaşvili'nin, "Birleşik Gürcistan Bankası" çalışanı Sandro Girgvliani cinayetinde çıkarlarını korumak için af çıkardığı gerekçesiyle suçlu bulunduğu belirtilmişti.