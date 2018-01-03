Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Saakaşvili'nin iltica başvurusuna Ukrayna'dan ret

Saakaşvili'nin iltica başvurusuna Ukrayna'dan ret Kiev İdare Mahkemesi, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye iltica verilmemesini haklı buldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin Ukrayna'ya iltica başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

Kiev İdari Mahkemesinde yapılan duruşmada Ukrayna Göçmen Servisi’nin Saakaşvili'nin iltica başvurusunu kabul etmemesine ilişkin itiraz ele alındı. Duruşma sonunda hakim Tatyana Skoçek, Saakaşvili'nin itirazını kabul etmedi.

Saakaşvili’nin avukatı Ruslan Çernolutskiy duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Dava hukuken hala devam ettiği için Saakaşvili'nin Ukrayna sınırları içerisinde bulunma hakkı olduğunu belirten Çernolutskiy, bu yüzden Gürcistan'a iadesinin de söz konusu olamayacağını vurguladı.

Ukrayna Göçmen Servisi, 1 Kasım'da, Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili’ye Ukrayna sınırları içerisinde mülteci konumuna gelmesini sağlayacak belge vermeyi reddetmişti.

Gürcistan Başsavcılığı, Ukrayna'dan, hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin gözaltına alınmasını ve iade edilmesini istemişti. Gürcistan vatandaşlığından 4 Aralık 2015'te çıkarılan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Memur ve emekli maaşı zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaşı zam oranları belli oldu

130 milyon yıllık dinozor yumurtası şaşkına çevirdi

130 milyon yıllık dinozor yumurtası şaşkına çevirdi

Uçurumun tepesinde kurulu sıra dışı şehir: Amediye

Uçurumun tepesinde kurulu sıra dışı şehir: Amediye

Yurdum insanından güldüren kareler!

Yurdum insanından güldüren kareler!

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

ABD'deki Türkiye'ye kumpas davasında jüri kararı açıklandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA