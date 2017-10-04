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Halepçe halkının yarısı IKBY'nin sözde referandumuna katılmadı

IKBY geçtiğimiz haftalarda düzenlediği sözde referandum öncesi Saddam'ın Kürtlere yönelik uyguladığı Halepçe Katliamı'nı propaganda için kullanmıştı. Açıklanan sonuçlara göre ise Halepçe halkının sözde referanduma tepkisi beklenenin aksine oldu.

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Al Jazeera'da yer alan habere göre IKBY'nin sözde referandumu öncesi Halepçe Katliamı'nı propaganda amaçlı kullanan Barzani'ye bir şok da Halepçe halkından geldi.
 
Çoğunluğunu Iraklı Kürtlerin oluşturduğu Halepçe'de halkın yarısından fazlasının ou kullanmaya gitmediği belirtildi.
 
Halepçe Katliamı'nda kullanılan kimyasal silahların ABD'den tedarik edilmesine rağmen Halepçe halkının ABD saflarında yer alması beklenmedik bir gelişme olarak kaydedildi.
 
Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin, 1988 yılında Irak'ın Halepçe i bölgesinde Kürtlere karşı çeşitli bahanelerle kimyasal silah saldırısı düzenlemişti. Gazlı saldırı sonrasın yaklaşık 5 bin kişi feci şekilde can vermiş, 10 bin kişi de yaralanmıştı.
 

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