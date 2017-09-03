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"Saddam'ın nükleer silahlarını bulmak" için Irak'a giren ABD, 14 yıl sonra Saddam'a ait çalınmış satranç takımlarını buldu

ABD Irak konsolosluğundan yapılan açıklamada 14 yıl önce Saddam Hüseyin'e ait çalınmış satranç takımlarının bulunduğu ifade edildi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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2002 yılında devrik lider Saddam Hüseyin'in elinde nükleer silah olduğu iddiasıyla Irak'ı işgal eden ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan ABD, tam 14 yıl geçmesine rağmen Saddam Hüseyin'in elindeki nükleer silahları ortaya çıkaramadı.
 
ABD Irak konsolosluğunun resmi Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Amerikalı yetkililerin 2003 yılında Saddam Hüseyin'in sarayında olduğu iddia edilen değerli satranç takımlarını bulduğu belirtildi.

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