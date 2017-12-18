Sadece Amerika!

Göreve geldiği 20 Ocak tarihinden bu yana ilk defa ulusal güvenlik stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, neredeyse dünyadaki bütün kayda değer güçlü ülkeleri ‘ulusal güvenliğe tehdit’ olarak adlandırdı. Trump ve başta ulusal güvenlik danışmanı H.R.McMaster olmak üzere danışmanlarının aylardır üzerinde çalıştığı; Beyaz Saray’ın paylaştığı belgeye göre, ‘Önce Amerika’ isimli program 4 konu üzerine yoğunlaşıyor: Anavatanı korumak, ABD’deki refahı yükseltmek, güç ile barışı sağlamak ve dünyada Amerikan etkisini artırmak. Belgeye göre Başkan ekonomik güvenliğin ulusal güvenliğin teminatı olduğunu vurguluyor ve bunun da ancak askeri güçle sağlanabileceğine işaret ediyor.

ORTADOĞU’DA SORUN İSRAİL DEĞİLMİŞ!

Bir önceki Başkan Barack Obama’nın üzerinde dikkatle durduğu iklim değişikliği konusu da ABD’nin ulusal güvenlik tehditleri listesinden çıkarılıyor. Belgede Rusya ve Çin, ABD’nin gücü, güvenliği ve refahına meydan okuyan siyasi rakipler olarak nitelendiriliyor. Kuzey Kore içinse ‘haydut devlet’ ifadesi kullanılıyor. Ancak yeni strateji belgesinde ABD’nin rakipleri olarak tanımlanan ülkelerle yeni işbirliği alanlarının bulunması gerektiği de kaydediliyor. Trump’ın güvenlik doktrininde İsrail’in Orta Doğu’daki problemlerin kaynağı olmadığı vurgulanırken, ‘İran tehdidine’ Beyas Saray politikalarına paralel olarak genişçe yer ayrılıyor. Ortadoğu’da ‘aşırı düşüncelere’ karşı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ile ittifak kurulduğu belirtiliyor.

KATAR VE TÜRKİYE TRUMP’IN HEDEFİNDE

Doktrinde ‘radikal terörizmle’ ilgili ifadeler dikkat çekiyor. Konu hakkında AP’ye konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, “Bölgede birlikte çalıştığımız ülke ve liderlere ‘radikal terörizmle’ aralarına mesafe koymaları istenecek” dedi. H.R.McMaster geçen hafta yaptığı açıklamada Katar ile Türkiye’nin ‘radikal ideolojilerle’ işbirliği yaptığını iddia etmiş, gelen tepkiler üzerine geri adım atmıştı.

CIA ve Putin aşk yaşıyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i arayarak St. Petersburg’a yönelik bir terör saldırısına ilişkin verdiği istihbarat iki ülke gizli servisleri arasındaki buzları eritti. Beyaz Saray, St Petersburg’daki saldırı girişiminin, ABD gizli servisi CIA’in Rusya güvenlik birimlerine verdiği istihbaratla önlendiğini duyurdu. Konu hakkında Kremlin’den yapılan açıklamada da söz konusu bilgi doğrulandı ve Putin’in ABD Başkanı ile CIA’e teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada, Putin’in Trump’a “ABD ve vatandaşlarına karşı olası terör tehditlerine ilişkin istihbarat paylaşımına hazırız” mesajı verdiği ifade edildi.