Sadr’dan 'Seçimlerde hile yapılacak endişemiz artıyor' açıklaması

Sadr, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Seçimler kapıda, ve gün geçtikçe bu seçimlerde hile ve sahtecilik yapılacağı endişemiz artıyor. Seçimlerin şeffaf şekilde yapılması ve yolsuzluk yapanların bir daha iktidara gelmemesi için bunun uluslararası denetim altında gerçekleştirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçim yarışında yer alacak siyasi partilere de seslenen Sadr, seçimlerin başarıya ulaşması ve buna "işgal ülkeleri"nin müdahale etmemesi için onlara birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmeleri çağrısı yaptı.

Irak'ta genel seçimler 12 Mayıs tarihinde yapılacak. Sadr, “Sairun” adlı koalisyonla bu seçimlere katılacak. Sadr, koalisyonunu Irak Komünist Partisi ile ittifak yaparak oluşturmuştu.