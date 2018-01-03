Sağlık Müdürlüğünden 'Bel fıtığına rot balans' açıklaması: Yasal işlem başlatılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır
Antalya'da rot balans ustası İbrahim Tetik’in bel ve sırt ağrısı olanlara iş yerinde kendi yaptığı bir düzenekte tedavi uyguladığı haberi üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince iş yerinde olağanüstü denetim yapıldı.
- İHA
Sağlık Müdürü Ünal Hülür imzasıyla yapılan yazılı açıklamada "Müdürlüğümüz tarafından yasal işlem başlatılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımız böyle yanlış ve bilinçsiz uygulamalara itimat etmemeliler. Bu uygulamaların geriye dönüşü olmayan ciddi hasarlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Tedavi planı ve uygulaması bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır" denildi.
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