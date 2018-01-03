Sağlık Müdürlüğünden 'Bel fıtığına rot balans' açıklaması: Yasal işlem başlatılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır

Sağlık Müdürü Ünal Hülür imzasıyla yapılan yazılı açıklamada "Müdürlüğümüz tarafından yasal işlem başlatılmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Vatandaşlarımız böyle yanlış ve bilinçsiz uygulamalara itimat etmemeliler. Bu uygulamaların geriye dönüşü olmayan ciddi hasarlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Tedavi planı ve uygulaması bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır" denildi.