Wells Fargo, eski yöneticilerinden 75 milyon dolar alacak

Wells Fargo'nun 2011'den bu yana 2 milyonu aşkın hesabı müşterilerinden izinsiz ve gizli açmasıyla ilgili yürüttüğü iç soruşturma tamamlandı.

Bankadan yapılan açıklamada, 6 aylık soruşturma kapsamında 100'den fazla kişiyle mülakat yapıldığı ve 35 milyon belgenin incelendiği bildirildi.

Soruşturmanın ardından bugün yayımlanan raporda, bankanın eski Üst Yöneticisi (CEO) John Stumpf ve eski Ticari Bankacılık Müdürü Carrie L. Tolstedt skandal kapsamında büyük ölçüde sorumlu tutulurken, bu iki yöneticiden tazminat olarak toplam 75,3 milyon doların alınacağı belirtildi.

Buna göre, Wells Fargo'nun Stumpf'tan 28 milyon dolar alacağı bildirilirken, Tolstedt'in sahip olduğu 47,3 milyon dolarlık banka hisselerini de Wells Fargo'ya devredeceği ifade edildi.

Stumpf, kamuoyundan ve ABD Kongresinden gelen baskılar üzerine, geçen ekim ayından önce 41 milyon dolar değerindeki Wells Fargo hisseleri ve 2016 ikramiyesinden vazgeçmiş, daha sonra da emekliliğe ayrılmıştı.

Wells Fargo, mart başında da skandal nedeniyle sekiz üst düzey yöneticisinin toplam 32 milyon dolarlık ikramiyesini alamayacağını duyurmuştu.

- Skandalın geçmişi

ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu, geçen eylül ayında, banka çalışanlarının satış ve performans hedeflerini tutturmak için 2 milyondan fazla yetkisiz hesap açıldığını ve bunların diğer müşterilerin hesaplarından gizlice para transferiyle finanse edildiğini duyurmuştu.

Wells Fargo, skandala karışan 5 bin 300 çalışanını işten çıkarırken, 185 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

Öte yandan, bankanın eski bir çalışanının 2007'de yazdığı ancak ekim ayında ortaya çıkan iki mektubu, yasa dışı uygulamanın yaklaşık 10 yıllık geçmişinin olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Wells Fargo bünyesinde 1994'ten bu yana çalışan kişinin, kendi şubesinde açılan sahte hesapları "etik dışı ve usulsüz" bulduğu gerekçesiyle kurum içinde gerekli yerlere bilgi verdiği ancak sonuç alamayınca durumu Stumpf'a mektupla izah ettiği ekim ayında ortaya çıkmıştı.