Irak Başbakanı ibadi, 12 Mayıs parlamento seçiminde oyların yeniden sayılmasını onayladı

Irak parlamentosu, 12 Mayıs parlamento seçimlerindeki tüm oyların elle yeniden sayılmasına ilişkin yasayı onayladı. Irak Başbakanı Haydar İbadi dün, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde "tehlikeli ihlaller" yaşandığını söyleyerek Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nu suçlamıştı.

Oyların elle yeniden sayılması Irak'ta daha fazla belirsizlik ihtimalini artırarak yeni hükümetin kurulmasındaki hassas süreci aksatabilir ve hükümeti, parlamento ve bağımsız olması gereken seçim komisyonu ile karşı karşıya getirebilir. Seçimleri İran'ın Irak üzerindeki etkisine karşı çıkan ve uzun yıllardır ABD muhalifi olan milliyetçi Şii din adamı Mukteda el Sadr'ın bloğu kazandı. Oylar, sahteciliği önlemek için kullanılan bir elektronik sistemle sayılmıştı;ancak ortaya çıkan usulsüzlükler için şimdi bu sistem suçlanıyor.

Parlamentonun dün seçim yasasında yapılmasını kabul ettiği değişiklikle, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu oyların elle yeniden sayılmasını sağlayacak. Parlamento ayrıca komisyon yönetimini de askıya aldı. Yönetimdeki dokuz kişinin yerine yargıçlar getirilecek. Yasada değişiklik yapan metinde, "Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Yüksek Yargı Konseyi denetimi altında ve siyasi gruplar ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla Irak'taki tüm oy merkezlerinde oyların elle yeniden sayımının yapılmasını sağlayacaktır" denildi. Değişiklikle ülke dışında kullanılan oyların sayım sonuçları geçersiz sayılıyor. Sünni ağırlıklı Anbara, Selahudin, Diyala ve Nineva vilayetlerinde yer değiştirmiş seçmenlerin oyları da iptal edildi. Yasaya göre bundan sona elektronik oy sayım cihazları kullanılmayacak.