Salih Müslim'den ABD itirafı: Yardım alıyoruz

ABD'den gelen "terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye silah yardımı yapmıyoruz" açıklamalarına karşın Salih Müslüm "askeri destek alıyoruz" dedi.

"ABD ASKERİ YARDIMLARDA BULUNUYOR"

PYD'nin ele başı Salih Müslim,"ABD ile ilişkilerimiz iyi bir şekilde gidiyor. Demokratik Suriye Güçleri yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında da iyi ilişkiler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

AMERİKA PYD İLE DSG ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURUYOR

PKK terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde PYD adıyla faaliyet gösteriyor. Sözde siyasal bir oluşum gibi gösterilen PYD'nin silahlı kanadı ise YPG. Bu örgütlerin ABD ile bağlantısını kuran örgüt ise içinde bazı Arap grupların da yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG).

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: SİLAH VERMİYORUZ NOKTA

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak PYD/PKK'ya silah verdiği iddialarının yalan olduğunu(!) belirtip, "PYD/YPG'ye PKK'ya silah vermiyoruz, nokta" demişti.