Salih Müslüm'den küstah 'Türkiye' açıklaması!

Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşmaya göre PKK/ YPG'li teröristler 4 Temmuz'dan itibaren Suriye'nin Menbiç kentini terk etmeye başlayacak. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, konuya ilişkin "Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir... Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız" açıklaması yaparken, PYD ile de halen çalışmaya devam etmek istediklerine dair imalarda bulunmuştu.

Mattis, "Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir; Esed'in, İran ve Rusya'nın desteği ile halkına getirdiği felaketin ön cephesinde yer alan bir NATO ülkesi. Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız. Aynı zamanda, SDG de zamanında çok zor bir mücadele ile DAEŞ'i yenen tek örgüttü; bu örgütü kenara itmeyeceğiz çünkü (SDG) henüz yenilmemiş olan DAEŞ hilafetini durdurmakta, yenmekte önemlidir" dese de PYD Menbiç mutabakatından memnun değil.

SALİH MÜSLÜM: ABD İLE İLİŞKİMİZ HER AN DEĞİŞEBİLİR

Alman basınına konuşan PYD eski Eş Başkanı Salih Müslüm, ''Amerika'nın kendi çıkarları için bizim savaşçılarımızın kanlarıyla özgürleştirdiği bölgeleri Türkiye'ye teslim etmesi büyük bir zulümdür'' dedi.

ABD ile ilişkilerinin sonsuz olmadığını kaydeden Müslüm, bu ilişkinin her an değişebileceğini belirtti. Herkesin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizen Müslüm, ''Biz de ABD, Rusya veya Suriye rejimiyle olan ilişkilerimizde kendi çıkarlarımıza göre hareket ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

PYD ile Suriye rejimi arasında müzakerelerin başlaması ihtimalini de değerlendiren Müslüm, ''Suriye rejimi ile şartsız müzakerelere hazırız. Bizim için isim önemli değil, önemli olan Suriye'deki tüm oluşumların haklarının tanınmasıdır. Bunun için çalışacağız'' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'da, Menbiç konusunda uzlaşmışlardı. Çavuşoğlu, "İki Bakan, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştır" demişti. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Menbiç modeli tamamlandıktan sonra bunu diğer alanlara da taşıyacağız. YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımızda bu da var" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: HABER7