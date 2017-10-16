Salihi'den Türkmenlere 'kendinizi koruyun' çağrısı

Salihi, yaptığı görüntülü konuşmasında, Türkmenlere seslenerek, "Birbirinizden haberdar olun. Tuzhurmatu ve Kerkük çevresinde çatışmalar başladı. Kimsenin hedefi olmayın ve imkanlarınız dahilinde silahlarınızı elinize alıp kapıda ve caddelerde durun, korkmayın." dedi.

DEAŞ veya PKK terör örgütüne mensup kişilerin Türkmen bölgelerini hedef alabileceği uyarısı yapan Salihi, "Bugünler hassas günler. İnşallah bugünler de biter ve aydınlığa kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Kerkük'e bağlı Tazehurmatu ve Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi ile Peşmerge arasında çatışmaların yaşandığı ifade ediliyor.