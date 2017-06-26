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Salvador Dali'nin mezarı DNA testi için açılacak

İspanya'nın başkenti Madrid'de yerel bir mahkeme, Salvador Dali'nin kızı olduğunu iddia eden bir kişinin başvurusu üzerine, ünlü ressamın mezarının DNA testi yapılmak için açılmasına karar verdi.

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Hakim karara gerekçe olarak, Dali'nin babalık testi yapılabilecek kişisel bir eşyasının bulunmamasını gösterdi.

Pilar Abel adlı İspanyol kadın, annesiyle Dali'nin 1955 yılında birlikte olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya geldiğini iddia ediyor.

Tarot kartları okuyarak geçimini sağlayan Maria Pilar Abel Martínez, iddiayı ilk kez 2015 yılında ortaya atmıştı.

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre Abel'in annesi o dönemde, yanında çalıştığı aileyle birlikte, Dali'nin de evinin olduğu Cadaqués'te bulunuyordu.

Dali o dönemde Gala Dali ile evliydi. Gala Dali vakfı iddiayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Sürrealist ressam 1989'da, 84 yaşında İspanya'da hayatını kaybetmişti.

Dali'nin mezarı, doğum yeri olan İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde bulunuyor. (BBC)

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