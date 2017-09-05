Şam'da 'Beyaz Baretliler'in müdürü öldürüldü

Suriye'de rejimin başkent Şam'da askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırısında, sivil savunma (Beyaz Baretliler) müdürü dahil 4 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma beldesinde sivil savunma merkezinin basın sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, ''Rejim güçleri Doğu Guta bölgesindeki Misraba beldesine 5 havan topuyla saldırdı. Saldırıda olay yerine giden Doğu Guta Sivil Savunma Müdürü Mahmud Kaddo Ebu Hamid havan topu mermisinin isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.'' ifadelerini kullandı.

ATEŞKESE RAĞMEN DOĞU GUTA'YA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ebu Hamid'in bölgede sevilen bir kişi olduğuna değinen Ebu Ubeyde, onunla birlikte 3 sivilin daha öldüğünü, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Ebu Ubeyde, rejimin ateşkese rağmen Doğu Guta'ya yönelik saldırıları durdurmadığına da dikkati çekti.

Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta, 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor.

BEYAZ BARETLİLER

Türkiye'de 2013'te AKUT tarafından eğitilen Beyaz Baretliler adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında kullandığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor.