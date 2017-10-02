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Şam’da bombalı saldırı meydana geldi

Suriye’nin başkenti Şam’da bombalı intihar saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

  • İHA
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Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde canlı bomba kendini patlattı. Yerel kaynaklar, saldırıya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, polis karakolu yakınlarında bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini ve bir canlı bombanın ise polis karakolunun içinde kendini patlattığı belirtildi.

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