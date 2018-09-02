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Şam El Mazze Hava Üssü'nde dün gece mühimmad depolarında patlama meydana geldi

Suriye’nin başkenti Şam’da bir hava üssündeki mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

  • İHA
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Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki El Mazze Hava Üssü'nde dün gece mühimmat depolarında patlama meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklar patlamaların İsrail'in saldırısı sonucu meydana geldiğini iddia ederken, Suriye resmi haber ajansı iddiaları reddederek patlamaların üsteki bir elektrik arızası nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.
 
Suriye yerel basını, askeri havaalanındaki mühimmat depolarına 5 füze atıldığını, patlamanın ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

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