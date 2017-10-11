Suriye'deki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
Suriye’nin başkenti Şam’da 2 kişinin ölmesine neden olan intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
- İHA
Şam’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Şam’daki bir polis merkezine yönelik düzenlenen saldırının 3 canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği ve saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 2 canlı bombanın kendini patlatmadan önce Halid bin Velid caddesi yakınlarında güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, 3. saldırganın ise olay yeri yakınlarında bir mağaza girişinde kendini patlattığı ifade edildi.
2 Ekim’de, Şam’daki bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.