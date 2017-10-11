Suriye'deki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Şam’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Şam’daki bir polis merkezine yönelik düzenlenen saldırının 3 canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği ve saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 2 canlı bombanın kendini patlatmadan önce Halid bin Velid caddesi yakınlarında güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, 3. saldırganın ise olay yeri yakınlarında bir mağaza girişinde kendini patlattığı ifade edildi.

2 Ekim’de, Şam’daki bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.