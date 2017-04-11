'Sanal Bebek' 20 yıl sonra geri döndü

Bir dönem Türkiye'de de çocuklar arasında 'fırtına gibi esen' Tamagotchi geri döndü.

İlk kez 1996'da Japonya'da piyasaya sürülen ve kısa sürede dünyaya yayılan sanal bebekler dünya genelinde 76 milyon adet satıldı.

​YENİ SANAL BEBEKLER ESKİSİNDEN BİRAZ FARKLI

Bandai firması 6 adet farklı dijital hayvanın olduğu yeni nesil Tamagotchi'leri piyasaya sürerken eski versiyondaki karakter tasarımlarına sadık kaldı.

Ancak yeni sanal bebeklerin boyutu eskisine oranla daha küçük.

Tamagotchi sahipleri yumurta şeklindeki oyuncaktaki dijital hayvanını 'doğumundan' beri büyütüyor.

Yapılması gereken sadece belli aralıklarla dijital karaktere yemek vermek, onu sevmek ve temizliği ile ilgilenmek.

Eğer bakımını ihmal ederseniz 'sanal bebeğiniz' yaşamını yitiriyor.

Yeni nesil Tamagotchi'ler ayrıca yazılı mesaj gönderebiliyor.

​ŞU ANDA SADECE JAPONYA'DA SATILIYOR

Yeni nesil Tamagotchi'ler şu anda sadece Japonya'da satılıyor ve fiyatı 1500 yen (yaklaşık 14 dolar).

2 yıl önce Apple da sanal bebeklere el atmış, yazılımsal bir uygulamayla Apple Watch'lara yüklenebilecek olan Tamagotchi'den saat vasıtasıyla haber alabilmeyi mümkün kılmıştı.

Akıllı saat üzerinden seçilen sanal hayvanla saat üzerinden ilgilenmek mümkün olmuştu.

Sanal hayvanı beslemek, tuvalete götürmek ve durumunu kontrol etmek gibi işlemler akıllı saat üzerinden yapılabilirken, onunla oyun oynamak isteyenler iPhone üzerinden bunu gerçekleştirebiliyordu.