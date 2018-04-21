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Sarkisyan: Protestocularla diyalog kurmayı umuyorum

Ermenistan'da Cumhurbaşkanlığından Başbakanlığa geçerek iktidarını devam ettiren Serj Sarkisyan, kendisinin Başbakan seçilmiş olmasını protesto eden göstericilerin mitingine katıldı. Sarkisyan, “Protestocular ile diyalog kurmayı umuyorum” dedi.

  • İHA
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Ermenistan’da gerçekleştirilen seçimlerle birlikte ülkenin resmi olarak Başbakanı seçilen Serj Sarkisyan, kendisinin daha önce Cumhurbaşkanlık görevini üstlendiği gerekçesi ile yeni görevini protesto eden göstericilerin mitingine gelerek, muhalefet lideri Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası basına açıklamada bulunan Sarkisyan, “Protestocular ile diyalog kurmayı umuyorum” ifadesini kullandı.

 

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