Savaşa 500 metre

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) uluslararası toplum, komşu ülkeler ve Irak merkezi hükümetinin tüm uyarılarına rağmen anayasaya aykırı şekilde gerçekleştirdiği referandumu iptal etmemesi, ayrıca statüsü tartışmalı Kerkük ve diğer bölgeleri de sürece dahil etmesi sonrası yaşanan gerginlik, dün en ciddi boyutuna ulaştı. Kerkük’ün batısında yer alan Tikrit’den hareket eden Irak güçleri, kentin güneyinde yer alan Beşir ve Tazehurmatu kasabalarına önceki gece güç takviyesi yaptı. Buna karşılık teyakkuza geçen Peşmerge güçleri, herhangi bir çatışma ihtimaline karşılık Süleymaniye ve Erbil’den Kerkük’e fazladan birlik kaydırdı. Tank, top, hummer ve diğer ağır silahlarla bölgeye gelen Iraklı güçler ile Peşmerge arasındaki mesafe yaklaşık 500 metreye kadar düştü.

BAĞDAT YALANLADI

Sabaha karşı oluşan gerginlik sonrası AFP haber ajansı Irak ordusunun Kerkük’ü geri almak için operasyon başlattığını bildirdi. Gelişme sonrası Irak ordusundan yapılan ilk açıklamada operasyon iddiası reddedildi ve sadece terör örgütü DEAŞ’tan alınan bölgelerin temizlendiği bilgisi verildi. Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci de yaptığı yazılı açıklamada “Kerkük cephesindeki federal polis kuvvetlerinin şimdiki varlığı, bu güçlerin DEAŞ sonrası oraya yeniden yerleştirilmesidir. Bu da, 9 Haziran 2014 (DEAŞ saldırısı) öncesi olan duruma geri dönmektir” ifadelerini kullandı. Bölgedeki ABD’li komutanlardan Paul Funk ise, Bağdat kaynaklı bir hareketlilik görmediklerini, sadece bazı birliklerin Havice operasyonundan döndüğünü söyledi. Üst üste gelen ‘operasyon yok’ açıklamalarına rağmen, Peşmerge Genel Komutanlığı olağanüstü olarak toplantı düzenledi. Toplantı sonrası Peşmerge’den gelen açıklamada “Dün gece Haşdi Şabi güçleri ile Irak ordusuna bağlı bazı güçler, Kerkük çevresinde, denetimimizdeki bölgelerde saldırı amacıyla hazırlık ve hareketlilik halinde olmuştur. Uluslararası kamuoyu bilsin ki bu kargaşa hali, büyük bir felakete dönüşür” denildi.

2 SAAT SÜRE VERİLDİ

KYB’li Peşmerge Komutanı Şeyh Cafer Mustafa da, Bağdat’la çatışmaya girmemek için bazı temas noktalarından çekildiklerini açıkladı. Bu sırada Iraklı güçlerin Tazehurmatu bölgesinden Kerkük›e giden bölgelerdeki Peşmerge noktalarını ele geçirdiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Cafer Mustafa gelen görüntüleri doğrulayarak “IKBY olarak tüm imkânlarımızı seferber edip olası bir çatışmadan uzak durmaya çalıştık. Ancak Haşdi Şabi komutanları, 2 saat içinde havalimanı, petrol kuyuları ve askeri üslerden çekilmemizi istedi” şeklinde konuştu.