İspanya, ayrılıkçı Katalan liderler için hapis cezası istedi

İspanya’da savcılık tek taraflı bağımsızlık ilan ettikten sonra görevden alınan ve haklarında devlete başkaldırı suçlamasıyla dava açılan Katalonya hükümetinin 9 bakanı hakkında hapis cezası istedi.

Geçtiğimiz 27 Ekim’de bağımsızlık ilan eden Katalonya yönetiminin Belçika’da bulunan başkanı Carles Puigdemont ile 4 bakanı ise burada ifade verebileceklerini, Madrid’deki mahkemenin çağrısına uymayacaklarını açıklamıştı.

Puigdemont ve dört eski bakan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de ‘Katalonya meşru hükümeti’ imzasıyla yazılı bir açıklama yaparak Madird’deki mahkeme sürecini siyasi olarak nitelemişti.