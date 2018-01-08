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Schulz, Merkel’e teslim oldu

Almanya’da Başbakan Merkel ile koalisyon pazarlığına başlayan SPD lideri Schulz, kırmızı çizgileri bulunmadığını belirterek hükümet için hazır olduklarını söyledi.

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Almanya’da Hristiyan birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki ‘büyük koalisyon’ ön görüşmeleri Berlin’deki SPD Genel Merkezi’nde başladı. Beş gün sürecek ön görüşmeler başlamadan hemen önce açıklamalarda bulunan sosyal demokratların lideri Martin Schulz, koalisyon pazarlığına ‘yapıcı ve sonucu açık’ bir biçimde başladıklarını belirterek “Bizim kırmızı çizgilerimiz yok” dedi. Sürenin ortak noktaların tespiti için yeterli olduğunu savunan Schulz, halkın bu işin hızlıca halledilmesini istediğini söyledi.

‘AZ LAF ÇOK İŞ’

Basın mensuplarına açıklama yapan CDU lideri ve Almanya Başbakan Angela Merkel ise iyimser bir tutuma sahip olduğu izlenimi vererek, “Yapacak çok işimiz var. Ancak ben başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Partisinin görüşmelere istikrarlı bir hükümet için önkoşulları oluşturma amacıyla girdiğini söyleyen Merkel, seçmenlerin kendilerine verdiği vazifenin farkında olduklarını kaydetti. Yalnızca Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren CSU lideri Horst Seehofer ise “Daha az konuşmalı ve daha çok çalışmalıyız” diye konuştu.

Başbakan Angela Merkel (solda) ile SPD lideri Martin Schulz (sağda) arasındaki koalisyon pazarlığı beş gün sürecek.

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