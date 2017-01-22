Seçilmiş Başkanı istemiyoruz gösterileri

Başta Washington ve New York olmak üzere; Los Angeles, San Francisco, Chicago ve Boston gibi birçok yerde Trump karşıtı gösteriler ve yürüyüşler düzenlendi. Trump’ı ırkçı ve cinsiyetçi olmakla suçlayan protestolara Madonna, Ashley Judd, Charlize Theron ve Yoko Ono gibi ünlü isimlerin yanı sıra Obama yönetiminin Dışişleri Bakanı John Kerry de katıldı. ABD’nin Gezisi’ne dönen Women’s march (Kadın yürüyüşü) gösterilerine ülke genelinde bir milyon kişi destek verdi. Programın organizatörlerinden Gloria Steinem, Trump’ın Müslümanları kayıt altına almaya başlaması durumunda birçok kadının kayıtlara ‘Müslüman’ olarak geçeceğini söyledi. ‘New York›un First Lady’si” olarak anılan belediye başkanı Bill de Blasio’nun eşi Chirlane Mccray’ın da katıldığı kentteki göstericiler Trump Tower’a yürümek isteyince polis tarafından durduruldu. ‘Benim bedenim benim kararım’, ‘Trump kadınlara saygı duy’ gibi sloganların ABD’deki gösterilere Paris, Londra, Cenevre, Amsterdam, Sydney ve Tel Aviv gibi dünya kentlerinden de destek geldi. Öte yandan ‘Black Block’ (Kara Blok) olarak anılan anarşistler de başkent Washington’da sokağa indi ve çevredeki araçlarla bankalara zarar verdi. Gösterilerde 300’e yakın kişi gözaltına alındı.

Arkasında Soros mu var?

Önce ABD’de başlayan sonra dünyanın çeşitli kentlerinde de gerçekleştirilen ‘Trump karşıtı’ gösterilerin George Soros’la bağlantılı sivil toplum kuruluşları tarafından desteklendiği iddia edildi. Davos’ta Trump için kullandığı ‘Diktatör olmak istiyor, başarısız olacağını düşünüyorum’ şeklindeki ifadeleri dikkat çeken Soros’un Açık Toplum Vakfı, Breibart haber sitesine göre, başta etkinliğin liderlerinden Harry Belafonte olmak üzere Sierre Club, Greer For All gibi kuruluşları fonladı.