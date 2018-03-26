Seçim vaatlerini ‘gıdak’ladı! Macaristan’da 8 Nisan’da yapılacak genel seçimler öncesi, devlet televizyonunda anayasal bir hak olarak tüm partilere tanınan 5 dakikalık seçim konuşmaları programında önceki gece dünya seçim kampanyaları tarihine girecek türden bir olay yaşandı.