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Seçim vaatlerini ‘gıdak’ladı!

Macaristan’da 8 Nisan’da yapılacak genel seçimler öncesi, devlet televizyonunda anayasal bir hak olarak tüm partilere tanınan 5 dakikalık seçim konuşmaları programında önceki gece dünya seçim kampanyaları tarihine girecek türden bir olay yaşandı.

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Ülkedeki siyasi sistemi hicvetmek amacıyla kurulan İki Kuyruklu Köpek Partisi’nin temsilcisi, programa tavuk kostümüyle çıktı. Temsilci, 5 dakikalık program boyunca tek kelime etmeden sadece ‘gıdaklayarak’ partisinin propagandasını yaptı. 

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