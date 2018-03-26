Seçim vaatlerini ‘gıdak’ladı!

Macaristan’da 8 Nisan’da yapılacak genel seçimler öncesi, devlet televizyonunda anayasal bir hak olarak tüm partilere tanınan 5 dakikalık seçim konuşmaları programında önceki gece dünya seçim kampanyaları tarihine girecek türden bir olay yaşandı.
Ülkedeki siyasi sistemi hicvetmek amacıyla kurulan İki Kuyruklu Köpek Partisi’nin temsilcisi, programa tavuk kostümüyle çıktı. Temsilci, 5 dakikalık program boyunca tek kelime etmeden sadece ‘gıdaklayarak’ partisinin propagandasını yaptı.
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