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Sedat Doğan ikinci kez tutuklandı

Işın Karaca’nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanıdığımız Sedat Doğan, Brezilya’da ikinci kez tutuklandı.

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Brezilya’da zor günler geçiren Sedat Doğan geçtiğimiz aylarda bir kafeden tablet çalarken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. İlk suçunda iki gün nezarethanede kalan Doğan, bir daha suç işlememesi karşılığında serbest bırakılmıştı.
 
Bu süreçte Sedat Doğan’ın ailesi oğullarının Türkiye’ye dönmesi için tam 4 kez uçak bileti almıştı. Binlerce doları yanan aile Türkiye’de eli kolu bağlı oğullarının yurduna dönmesini ve kızı Mia’ya kavuşmasını beklemişti.
 
SEDAT DOĞAN HAKKINDA İKİNCİ KEZ HIRSIZLIK SUÇLAMASI
Bugün ‘Duymayan Kalmasın’ programında yer alan habere göre; Cezaevine girmemesi için ödemesi gereken kefalet ücretini yatırmayan, üstüne bir kadının da çantasını çaldığı iddia edilen Sedat Doğan bir kez daha tutuklandı. Doğan’a bu kez daha ağır bir ceza yaptırımı uygulanacak.
 
Öğrenilen bilgiye göre; Sedat Doğan şu anda Brezilya’da Sao Paulo’ya yakın bir hapishanesinde cezasını çekiyor. Koğuş arkadaşlarıysa Türk’lerden oluşuyor. Sedat Doğan’a Brezilya devleti olarak avukat verildi ve kötü madde kullanımına devam ettiği için de tedavi masraflarını devlet karşılayacak.

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