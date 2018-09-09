Selanik'te Türk vatandaşlara taşlı ve sopalı saldırı

Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk plakalı araca demir çubuk ve taşlarla saldırı yapıldı, araç sahipleri canlarını zor kurtardı.

“Altın Şafak” (Hrisi Avgi) üyesi olduğu belirtilen aşırı sağcı bir grup tarafından Selanik’in ortasında Türk turistlerin aracına saldırı düzenlendi. Taşlar, sopalar ve demir çubuklarla aracın camlarını kıran saldırganlar, aracın motor kaputuna yazılar yazdı, araç içerisinde bulunan üç Türk vatandaşına da tehditler savurdu.

Yunan haber sitesi Seleo.gr'de yer alan habere göre, Selanik’in merkezinde yer alan Çimiski caddesinde gerçekleşen bu ırkçı saldırıda araç içerisinde bulunan kadınlar şok geçirdi. Yunan polisi bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yunanistan Selanik'te Türk plakalı araca ırkçı saldırı düzenlendi.

Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Spiros Pengas saldırı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

Utanç! Yunan ama özellikle de Selanik misafirperverliği, her koşulda yaralanmaması gereken tarihi bir değerdir!

(Yeni Şafak)