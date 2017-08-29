Selefi milisler Yemen’de 700 yıllık türbeleri yıktı

Şii Husilerin Yemen hükümetini devirmesi üzerine Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Yemen’e müdahalede bulundu. Arap Koalisyonu içinde bulunan Birleşik Arap Emirliklerinin nüfuzu altındaki Abdurrahman Al-Lahji milislerinin Taiz yakınlarındaki Muha kasabasında tarihi birçok türbeyi yıktığı bildirildi.

Yerel basında, Al Lahji milislerinin Muha’daki Ömar Eşşazili türbesini, ve hicri ikinci yüzyıldan kalan diğer birçok türbeyi yıktığı yer aldı. Aynı kaynaklar Birleşik Arap Emirliklerin emri altındaki milislerin ayrıca Eşşazili Türbesinin 5 yüz metre güneyinde bulunan Essıdik türbesini de yıktıklarını yazdı. Muha şehrinin ortasında içinde tarihi kitapların bulunduğu diğer bir türbe olan Hatemul Ulum da yine aynı milisler tarafından yıkıldı. Muha’nın deniz kıyısı yakınlarında bulunan El Amudi türbesi de herhangi bir engellemeyle karşılaşılmadan yıktırıldı.

Selefi milisler daha sonra Muha’nın doğusundaki El Gufari ve Essubani köylerindeki dini turizm merkezi olan Al Barsani türbesini de yıktı. Muha’nın kuzeyindeki Mavza bölgesi sakinleri de köylerindeki türbelerin de yıkılacağında endişe duyduklarını söyledi.

Türbe ziyaretlerini şirk olarak kabul eden Selefi Ebul Abbas milisleri, hurafelerle mücadele altında Taiz yakınındaki Sofi Şeyh Abdul Hadi Al Sodi’nin türbesini de 2016 yılında bombalamıştı.