Semerkant-İstanbul seferi bugün başlıyor

Semerkant Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından hareket edecek Özbekistan Hava Yolları uçağı TSİ 23.00'te İstanbul'a varacak.

Şimdilik haftada bir kez pazartesi günleri saat 20.00'de düzenlenecek Semerkant-İstanbul seferlerinin A320 veya Boeing 757 tipi uçaklarla yapılacağı, seferlerin 16 Kasım'dan itibaren haftada ikiye çıkarılacağı ve perşembe günleri de yapılacağı ifade edildi.

Özbekistan Hava Yolları, halihazırda her gün Taşkent-İstanbul-Taşkent seferleri düzenliyor.

Filosunda Boeing, Airbus ve RJ-85 tipi uçakların yanı sıra Taşkent Uçak Fabrikasında üretilen İl-114 uçakları da bulunduran Özbekistan Hava Yolları, 23 ülkesinde 52 noktaya uçuş yapıyor.