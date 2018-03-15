Senegal'de askeri helikopter düştü: 8 ölü

Senegal'de Mi-17 tipli askeri helikopterin düşmesi sonucu sekiz kişi öldü.

Resim açıklamaya göre, 16 yolcusu ve dört kişilik mürettebatı bulunan helikopter bir sosyal görev kapsamında başkent Dakar'a gitmek üzere havalandı.

Helikopter, ülkenin batısındaki Touba Kuta şehri sınırları içinde yer alan Missirah köyünde düştü.

Olay yerinde altı kişi öldü, yaralı kurtulan 14 kişiden ikisi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 12 yaralı halen tedavi görüyor.

Helikopterin düşmeden önce acil durum sinyali gönderdiği açıklandı.

(Millyet)