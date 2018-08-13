Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Senegal’de bazı vatandaşlar, Türk ekonomisine destek olmak için birbirlerini Türk markası kullanmaya teşvik diyor

Türk ekonomisine destek vermek isteyen Senegalliler, sosyal medyada birbirlerini Türk malı satın almaya davet ediyor. Kampanyaya katılanlardan Muhammed Yusuf, 'Eğer Türkiye ayakta ise tüm İslam alemi ayaktadır. Eğer Türkiye’ye bir şey olursa hepimiz biteriz' açıklamasını yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Batı Afrika ülkesi Senegal’de bazı vatandaşlar, Türk ekonomisine destek olmak için birbirlerini Türk markası kullanmaya teşvik diyor.
 
Senegalliler, sosyal medyada, aralarında Türk Hava Yolları (THY), Çaykur, Marmarabirlik gibi Türk şirketlerinin de bulunduğu 30 kadar markayı liste halinde paylaşıyor.
 
Çevrelerini bu markaların ürünlerini kullanarak Türk ekonomisine destek vermeye ve Türk markalarını kullanmaya çağıran Senegalliler, ayrıca Amerikan ürünlerini de boykot ediyor.
 
Kampanyaya katılanlardan Muhammed Yusuf, yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yönelik saldırılar nedeniyle Senegal de kendi arkadaş gruplarında Türk mallarının satın alınmasıyla ilgili kampanya başlattıklarını söyledi.
 
15 Temmuz’daki darbe girişimiyle yapılamayanların şimdi ekonomi üzerinden yapılmaya çalışıldığına işaret eden Yusuf, “Türkiye’ye diz çöktürmek istiyorlar ama bilmiyorlar ki Allah bizimle ve Türkiye ile. Türkiye’mizin ve aziz halkının bu sıkıntılardan kurtulması için Allah'a dua ediyoruz.” diye konuştu.
"Türkiye ayakta ise tüm İslam alemi ayaktadır"
 
Kampanyada Amerikan mallarını boykot, Türk mallarına teşviki amaçladıklarını dile getiren Yusuf, kampanyayı genişleterek devam edeceklerini belirtti.
 
Yusuf, “Eğer Türkiye ayakta ise tüm İslam alemi ayaktadır. Eğer Türkiye’ye bir şey olursa hepimiz biteriz" ifadesini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA