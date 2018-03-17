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Senegalli seyyar satıcının Madrid'de hayatını kaybetmesi Senegal ile İspanya arasında krize neden oldu

Senegal hükümeti, seyyar satıcı bir vatandaşının, İspanya’nın başkenti Madrid’de polis kovalamacasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İspanya’ya nota verdi.

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Dışişleri Bakanı Sıddik Kaba, yerel radyo RFM'e yaptığı açıklamada, Senegalli seyyar satıcı Mame Mbaye Ndiaye'nin (35) geçen perşembe günü Madrid’de polisten kaçarken öldüğünü ve bu nedenle İspanya'nın Dakar Büyükelçisi Alberto Virella'yı dışişleri konutuna çağırdığını söyledi.

Hükümet adına Büyükelçi Virella'ya sözlü nota verdiğini belirten Kaba, Ndiaye’nin ölümünden İspanya polisini sorumlu tuttuklarını, Madrid yönetiminden açıklama beklediklerini kaydetti.

Ndiaye, 15 Mart'ta başkent Madrid'in en ünlü meydanlarından Puerta del Sol’de seyyar satıcılık yaptığı sırada polis müdahalesiyle karşılaşmış ve polisten kaçarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın duyulmasının ardında başkent Madrid'de toplanan yüzlerce Senegalli protesto gösterisi düzenlemiş, kendilerini engellemek isteyen polislerle çatışmıştı. Polis protestolara katılan yaklaşık 10 Senegal vatandaşını tutuklamıştı. Olayların büyümesiyle Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, Fransa gezisini iptal edip ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.

Resmi rakamlara göre İspanya’da yaklaşık 64 bin Senegalli yaşıyor.

 

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