Seri katil eski polis ilk kez hâkim karşısında

Sacramento kentinde yargılanan 72 yaşındaki suç makinesi, mahkeme salonuna elleri kelepçeli şekilde tekerlekli sandalyeyle getirildi. DeAngelo, "Golden State" katili olarak anılan ve 1976-1986 yıllarında 12 cinayet, 45 tecavüz ve 120'den fazla soygundan sorumlu olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı. 40 yıl sonra yakayı ele veren seri katilin, DNA ile soy takibi yapılan ücretsiz bir internet sitesi sayesinde yakalandığı ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden DeAngelo'nun davası 14 Mayıs'a ertelendi.