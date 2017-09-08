Şi, Macron ile Kore Yarımadası'nı görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin hükümetinin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, uluslararası alanda nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının korunması ve Kuzeydoğu Asya'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesini desteklediğini kaydetti.

Kore Yarımadası sorununun diyalog ve müzakereyi içeren barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini ifade eden Şi, Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, mevcut gerilimin sona erdirilmesi ve diyaloğun yeniden kurulması konusunda yapıcı rol oynamasını beklediğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkesinin yarımadada barış ve istikrarın korunması için çalışacağını belirterek, Çin’in ilgili sorunun çözülmesi noktasındaki tutumu ve önemli pozisyonunu dikkate aldıklarını bildirdi.

Macron, Çin ile nükleer enerji, çevre ve ekonomi alanlarında iş birliği yapmak ve ilişkilerini derinleştirmek istediğini kaydetti.