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Şi, Şangay İşbirliği Örgütü liderlerini akşam yemeğinde ağırladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 18’inci Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Şangaya’a gelen liderleri akşam yemeğinde ağırladı.

  • İHA
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18’inci Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi, Çin’in Şangay şehrinde başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zirveye katılmak üzere Çin’in Şangay şehrine gelen üye ülkelerin liderlerini düzenlediği akşam yemeğinde ağırladı. Şi’nin verdiği yemeğe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

“Şangay zirvesi bizim için yeni bir yükselişe geçme noktası”

Yemekte konuşan Başkan Şi, liderleri Şangay’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Size Çin halkının ve Çin hükümetinin en sıcak hoş geldiniz dileklerini aktardığım için memnunum” ifadelerini kullandı. Çin’in Konfüçyüs'ün anavatanı ve Konfüçyüsçülüğün doğum yeri olduğunu belirten Şi, bu öğretinin herkes için ortak iyiyi istediğini söyleyerek, kurulan örgütün de aynı amacı taşıdığını ifade etti. Yarın zirve çerçevesindeki ilk toplantıyı gerçekleştireceklerini söyleyen Şi, “Şangay zirvesi bizim için yeni bir yükselişe geçme noktası. Hadi, hep birlikte yelkenlerimizi denize açalım, dalgaları yaralım ve örgütümüz için yeni bir yolculuğa çıkalım” dedi.

 

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