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Siber saldırı nedeniyle daktiloya döndüler

Alaska'da bir kasabadaki hükümet çalışanları, bilgisayar sistemlerini etkileyen fidye yazılımı nedeniyle daktilo kullanmaya başladı.

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Alaska'da bir kasabadaki hükümet çalışanları, bilgisayar sistemlerini etkileyen fidye yazılımı nedeniyle daktilo kullanmaya başladı.
 
BBC'nin haberine göre, Matanuska-Susitna'da kötücül bir yazılım, kasabanın e-posta ve afet yönetim sunucuları ile dahili sistemlerini devre dışı bıraktı.
 
Kasaba yönetiminin sözcüsü, personelin şu anda resmi yazışmalar için daktilo kullandığını, fatura ya da makbuzların da elle yazıldığını belirtti.
 
Kötücül yazılımın, Windows 7 ve 10 kullanılan 500 masaüstü bilgisayar ile 120 bilgisayar sunucusunun neredeyse tamamını etkilediği kaydedildi.
 
Kasaba yönetiminin telefon ile giriş kapısı kart sistemlerine de saldırıldığı, tüm sistemlerin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

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