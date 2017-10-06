Şiddetli fırtına Almanya'yı felç etti: 7 ölü

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde bir kamyon şoförü, bir ağacın aracının üstüne devrilmesiyle hayatını kaybetti. Hamburg'da da bir kadın yine bir ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ayrıca Brandenburg'da dört kişi, Berlin'de bir kişi daha hayatını kaybetti.

Büyük kentlerde şiddetli fırtına ve yağışlar sonucu toplu taşıma seferlerinin iptal olması nedeniyle çok sayıda kişi okul ve işyerlerinden evlerine ulaşamadı.

Alman meteoroloji kurumu, Xavier fırtınasının saatteki hızının zaman zaman 180 km'yi bulduğunu duyurdu.

Tren ve uçak seferleri bazı eyaletlerde yapılamadı. Alman demiryolları işletmesi, güvenlik nedeniyle kuzey ve doğu eyaletlerindeki seferleri tamamen durdurdu.

Berlin ve Hamburg'da da banliyölere tren seferleri iptal edildi. Berlin havalimanında da uçaklar gecikmeli olarak kalkış ve iniş yapıyor. Berlin itfaiyesi kent genelini afet acil durum bölgesi ilan etti.

Hamburg itfaiyesi de halka fırtına nedeniyle evlerinden çıkmama çağrısı yaptı. (Deutsche Welle Türkçe)