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Sierra Leone'de halk sandık başında

Sierra Leone'de halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

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Yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemi, 17.00'de (TSİ 20.00) sona erecek. Ülkede, yaklaşık 3 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
 
Seçim sonucunda Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'dan boşalan koltuğun yeni sahibi belirlenecek.
 
İkinci turda, seçimin ilk turunda oyların yüzde 43,3'ünü alan asker kökenli aday Julius Maada Bio ve oyların yüzde 42,7'sini alan eski Dışişleri Bakanı Samura Kamara yarışıyor.
 
Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 7 Mart'ta yapılmış ve 16 aday yarışmıştı.

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