Sierra Leone'de yeni bir tür Ebola virüsü keşfedildi

TheScientist sitesinin haberine göre, Sierra Leone hükümeti, Amerikalı bilim adamlarının yaptığı araştırmada ülkede yeni bir tür Ebola virüsünün tespit edildiğini ve bu yeni türe, bulunduğu bölgenin adından yola çıkılarak "Bombali" isminin verildiğini açıkladı.

Colombia ile California üniversiteleri ile bilimsel araştırma kuruluşu EcoHealth Alliance'ın ortaklığında yürütülen araştırmada keşfedilen bu yeni türün, insanlara geçip geçmediğinin henüz bilinmediği belirtildi.

EcoHealth Alliance'ın Üst Yöneticisi Peter Daszack, STAT News'e yaptığı açıklamada, Sierra Leone hükümetinin, olumsuz söylentilerin önüne geçmek ve virüsün yayılma potansiyelini azaltacak eğitim programları başlatmak için ekibin bulgularını kamuoyuna duyurma kararı aldığını söyledi.

Uzmanlar öte yandan, Bombali bölgesinde yaşayanlara yarasalardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.