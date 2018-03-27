Hindistan’da duman çıkaran fil görenleri şaşırttı
Hindistan’daki Nagarahole Ulusal Parkı’ndaki bir filin ormandaki küllerin arasındaki sakinleştirici bir maddeyi çektiği ulusal park görevlileri tarafından kayıt edildi.
- İHA
Hindistan'daki parkta kaplanların avlanma davranışı üzerine araştırma yapan Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu yetkilileri, araştırmaları esnasında olağan dışı davranışta bulunan fil ile karşılaştı.
Filin yerdeki külleri hortumuyla toplayıp daha sonrasında üflemesinin sebebini araştıran görevliler, hayvanın küllerin içinde bulunan odun kömürünü çekmeye çalıştığını belirtti.
Odun kömürünün içinde gevşetici maddelerin olduğunu söyleyen yetkililer, filin sigara içmeye benzer bu davranışını olağan dışı olarak nitelendirdi.
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