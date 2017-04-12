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Sigara izmariti havaya uçurdu

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen patlama şoke etti.

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  • star.com.tr
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29 Mart'ta meydana gelen olayda, sigaranın izmaritini küçük bir delikten kanalizasyona atan adam patlamayla birlikte havaya uçtu.

Güvenlik kamerası tarafından patlama anbean kaydedildi. Görüntülerde takım elbise giyimli bir adamın elindeki siyah poşetin içinde bulunan kömüre benzeyen molozları deliğe boşalttığı görülüyor. Bu görüntüden 15 dakika sonra başka bir adam sigarasının izmaritini deliğe attığı görülüyor. İzmaritin deliğe düşmesiyle adamın havaya uçması bir oluyor. Büyük bir patlamayla savrulan adam sürünerek oradan uzaklaşıyor.

Videonun üzerinde Farsça yazılmış bir yazıda sigara izmaritlerinin kanalizasyona atmanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Dün Twitter'da paylaşılan video kısa süre içinde viral oldu. 

 

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